السبت 14 شعبان 1445 ﻫ - 24 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب تحذير من هجوم "إرهابي".. متنزه هيلو كيتي يغلق أبوابه في طوكيو

منذ 4 دقائق
متنزه هيلو كيتي في طوكيو

متنزه هيلو كيتي في طوكيو

A A A
طباعة المقال

أغلق المتنزه الترفيهي الذي يتضمن شخصية هيلو كيتي الكرتونية الشهيرة في طوكيو اليوم السبت 24\2\2024 بسبب تحذير من هجوم “إرهابي” ورد عبر البريد الإلكتروني، بحسب ما أعلنته الشركة المشغلة.

وقال متنزه سانريو بورولاند على موقعه الإلكتروني “سنغلق أبوابنا مؤقتا اليوم لأننا غير قادرين على ضمان سلامة عملائنا ومقدمي عروضنا والموظفين في الموقع كما ينبغي في الوقت الحالي”.

هيلو كيتي من ابتكار شركة سانريو وتحتفل بالذكرى الخمسين لها هذا العام، وهي من أشهر الشخصيات الكرتونية في اليابان.

وتستخدم شخصية القطة اللطيفة التي ليس لها فم لتسويق كل شيء، من الألعاب وحتى الطائرات، كما تستخدمها الحكومة اليابانية للترويج للسياحة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن الشرطة التي تفقدت المتنزه بعدما تلقت التحذير عبر البريد الإلكتروني، لم تجد أي شيء مريب. ولم تذكر الهيئة مصدرا لمعلوماتها.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
وسط حالة من الغضب.. مزارعون يستعدون لمواجهة ماكرون في باريس
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
غزة تحت النار
سلسلة اقتحامات بالضفة الغربية.. ومواجهات مع جيش الاحتلال
سفن أمريكية في البحر الأحمر
الجيش الأميركي: دمرنا 7 صواريخ حوثية معدة للإطلاق نحو السفن بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
السراي الحكومي
السّبب الأساس لتطيير جلسة مجلس الوزراء