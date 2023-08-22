بسبب تراجع أسعار النفط.. اسواق الخليج تغلق على انخفاض

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض الثلاثاء بسبب تراجع أسعار النفط، في حين تأثرت معنويات المستثمرين بقرب انعقاد اجتماع البنوك المركزية العالمية في جاكسون هول هذا الأسبوع.

ولم تشهد أسعار النفط، الذي يغذي اقتصادات الدول الخليجية، تغيرا يذكر مع استمرار قلق المستثمرين من ضعف التعافي الصيني الذي يعرقل الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم مما يحد من تأثير تخفيضات الإمدادات.

وانخفض المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مواصلا خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع تراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية واحدا بالمئة بينما انخفض سهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) 0.2 بالمئة.

وتراجع مؤشر أبوظبي 0.1 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.1 بالمئة، متأثرا بتراجع سهمي البنك التجاري واحدا بالمئة وشركة صناعات قطر للبتروكيماويات 0.3 بالمئة.

وارتفع مؤشر دبي 0.4 بالمئة بفضل صعود سهم بنك دبي الإسلامي 1.4 بالمئة.

وظلت سوق الأسهم في دبي مستقرة مع توخي المستثمرين الحذر قبل ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي سينظمها مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

وقال أحمد نجم، رئيس أبحاث السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم، إن المتداولين يمكنهم متابعة الخطابات التي سيلقيها صناع السياسة النقدية لاستنباط مسار أسعار الفائدة.

وتميل الدول المصدرة للنفط والغاز في الخليج إلى اتباع قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة وترتبط معظم عملاتها بالدولار، بينما يرتبط الدينار الكويتي فقط بسلة من العملات، من بينها الدولار.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.7 بالمئة مع صعود معظم الأسهم المدرجة فيه، بما في ذلك سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) المحتكرة لصناعة التبغ والذي قفز 8.5 بالمئة بعد تلقي عدة عروض من مستثمرين أجانب لشراء 15.3 بالمئة من أسهمها.

ووعدت مصر صندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بلعب دور أكبر في إطار حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار أبرمت في ديسمبر كانون الأول.

وأعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء عن اكتشاف نفطي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس.