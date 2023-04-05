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بسبب تراجع المساعدات الانسانية.. الصليب الأحمر سيخفض 1500 وظيفة

منذ 44 دقيقة
الصليب الاحمر

الصليب الاحمر

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قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها ستخفض نحو 1500 وظيفة وستلغي العمليات في بعض المواقع إذ من المتوقع تراجع الميزانيات المخصصة للمساعدات الإنسانية.

وقالت اللجنة، ومقرها جنيف، إن مجلس إدارتها وافق الأسبوع الماضي على خفض بقيمة 430 مليون فرنك سويسري “475.30 مليون دولار” في التكاليف لعام 2023 وأوائل عام 2024.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس الثلاثاء 4\4\2023 “ستُخفض 1500 وظيفة تقريبا على مستوى العالم خلال الاثني عشر شهرا المقبلة”.

وأضافت “سيُغلق 20 موقعا على الأقل من بين 350 موقعا حاليا حول العالم حيث يمكن لمكتب آخر تابع للجنة الدولية للصليب الأحمر تغطية المنطقة على سبيل المثال أو يمكن لشركاء المساعدة الإنسانية أو شركاء التنمية تولي الأمر وسنقلل عدد برامجنا وسنغلق بعضا منها”.

وذكرت اللجنة أن عددا من تعهدات المانحين بالتبرع في نهاية السنة لم يتحقق “بالمستوى الذي توقعناه” وأن التكاليف تجاوزت ما كان مزمعا في الربع الأخير من عام 2022.

وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تأسست عام 1863 مساعدات إنسانية لضحايا النزاعات المسلحة.

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