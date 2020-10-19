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بسبب تعاملهم مع إيران.. أميركا تضع أفراداً وكيانات من الصين على القائمة السوداء

منذ 8 ثواني
وزارة الخارجية الاميركية

وزارة الخارجية الاميركية

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أعلنت أميركا عن وضع شخصيتين وست مؤسسات من الصين على قائمتها السوداء لتعاملهم مع شركة شحن إيرانية، حيث “ساعدوها في بعض الحالات على الإفلات من العقوبات الأميركية”.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المؤسسات الصينية التي تعاملت مع الأسطول البحري لخطوط الشحن لجمهورية إيران الإسلامية (إيريسل جروب) هي شركات (ريتش هولدنج جروب شانجهاي)، و(ريتش شيبينج لاينز) و(ديلايت شيبينج) و(جريشس شيبينج) و(نوبل شيبينج) و(سوبريم شيبينج).

واشارت الوزارة الى إنها أدرجت إيريك تشين، المدير التنفيذي لشركة (ريتش هولدنج)، ورئيس الشركة دانيل هي على القائمة أيضا.

ونتيجة لإدراجهم على قائمة الخزانة الأميركية السوداء، يجري تجميد أصول هذه الكيانات والأفراد ويمنع المواطنون الأميركيون بشكل عام من التعامل معهم.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: “اليوم، نؤكد على تحذيرنا لجميع أصحاب المصالح في العالم: إذا تعاملتم مع شركة (إيريسل جروب) فستكونون عرضة للعقوبات الأميركية”.

 

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