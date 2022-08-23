بسبب تعليقات عن النبي محمّد.. الحزب الحاكم في الهند يعلّق عضوية نائب برلماني

علّق حزب رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” عضوية نائب برلماني، بعد ساعات من اعتقاله للاشتباه “بإثارته العداء باسم الدين”.

وقال محام عن “تي.رجا سينغ”، النائب في برلمان ولاية تيلانجانا جنوب الهند، إن الشرطة الهندية اعتقلته ثم أفرجت عنه فيما بعد محكمة في حيدر أباد، بعدما طالبت جماعات إسلامية باعتقاله بسبب تعليقات له عن النبي محمد.

وبعد ساعات من اعتقال الشرطة المحلية لسينغ، علّق حزب بهاراتيا جاناتا عضويته لحين إجراء تحقيق داخلي.

في السياق، قال “أوم باثاك”، المسؤول في الحزب الذي أصدر أمر تعليق عضوية سينغ لرويترز: “تم تعليق عضويته بسبب تعبيره عن آراء مخالفة لمعتقدات الحزب. لا يؤمن الحزب بانتقاد أي دين”.

ويأتي الاعتقال بعد أشهر من وقف حزب بهاراتيا جاناتا للمتحدثة باسمه، بسبب تصريحات لها عن النبي أثارت ردود فعل دبلوماسية عنيفة ضد الهند.

وقال “جويل ديفيس”، المسؤول البارز في الشرطة في مدينة حيدر أباد، لرويترز “اتُهم بالترويج للعداء باسم الدين. احتجزناه وسنعتقله. الأمر يتعلق بالمقطع المصور الذي بثه مؤخرا”.

الى ذلك، ذكر سينغ في المقطع الذي بُثّ على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رجلًا مُسنًا تزوّج فتاة تصغره بعقود، في إشارة إلى النبي محمد.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بشكل مستقل من صحة المقطع.

وأظهرت لقطات مصوّرة على وسائل الإعلام أن مئات المسلمين تظاهروا احتجاجًا على سينغ مساء الاثنين، بعد بث المقطع المصور على وسائل التواصل الاجتماعي.