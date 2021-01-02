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بسبب تمزيقه صورة سليماني.. حماس تعتقل الشيخ المغربي وعائلته تطالب بالإفراج عنه

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 2 - يناير - 2021 9:04 مساءً
عناصر من حماس

عناصر من حماس

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اتهمت عائلة الشيخ مجدي المغربي عناصر من الأمن الداخلي التابع لحركة “حماس” باعتقال ابنها، بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وطالبت العائلة بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه منذ 3 أيام.

وقالت العائلة في بيان لها: “إن الشيخ مجدي لا يزال معتقلا بعد تمزيقه صورة قاسم سليماني في غزة، حيث لا يعلم أحد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة له، مما سبب خوفاً لدى عائلته وأطفاله”.

وذكر شقيق مجدي أن سلطات حماس اختطفته يوم الخميس، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو وصورا عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يمزق ملصقا لسليماني علق على لافتة كبيرة في قطاع غزة.

وقتل سليماني بضربة أمريكية مطلع العام الفائت قرب مطار بغداد.

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