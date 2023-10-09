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بسبب تهديد.. مطار هامبورغ الألماني يعلق الرحلات

منذ 33 دقيقة
مطار هامبورغ

مطار هامبورغ

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أعلن متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية لرويترز أن مطار هامبورغ علق الرحلات الجوية اليوم الاثنين بعد أن قامت الشرطة، بناء على تهديد أرسل عبر البريد الإلكتروني بشن هجوم، بتفتيش طائرة قادمة من طهران هبطت في المدينة الواقعة في شمال ألمانيا.

ووصف المتحدث الإجراءات، التي شملت التحدث إلى الركاب، بأنها إجراء عادي يُتخذ عندما يتم تصنيف تهديد ما على أنه خطير.

وأضاف المتحدث أنه من غير الممكن إقلاع أو هبوط أي طائرة لأن فرقة الإطفاء بالمطار تشارك في عملية البحث.

وحذر مطار هامبورغ من احتمال تأخير الرحلات بسبب الإجراءات ولم يقدم تقديرا للموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه الرحلات.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية أول من تحدث عن تحرك الشرطةللتعامل مع التهديد.

جاء ذلك في اليوم الأول من اجتماع خاص للحكومتين الألمانية والفرنسية في هامبورغ بحضور المستشار أولاف شولتس والرئيس إيمانويل ماكرون.

    المصدر :
  • رويترز

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