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بسبب ثلوج كثيفة ورياح عاصفة.. إغلاق مطار أوسلو

منذ 39 دقيقة
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قالت شركة أفينور المشغلة للمطارات السبت إن المطار الرئيسي بالعاصمة النرويجية أوسلو أُغلق، وسط رياح عاصفة وتساقط ثلوج كثيفة.

وذكرت أفينور على موقعها الإلكتروني “الثلج الكثيف إلى جانب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة كل هذا تسبب في ظروف صعبة بالنسبة للطائرات والطاقم الأرضي”.

وأضافت أنه من الضروري أن يلتزم المسافرون بالمعلومات التي يتلقونها من شركات الطيران.

وقال متحدث باسم أفينور إن الشركة ستجري تقييما إضافيا بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف العمليات.

وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرا أصفر اللون من هبوب رياح قوية حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش وتحذيرا آخر من تساقط الثلوج حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.

    المصدر :
  • رويترز

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