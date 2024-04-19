بسبب حرب غزة.. إلغاء احتفال يهودي سنوي في جربة بتونس

قال بيريز الطرابلسي رئيس هيئة تنظيم الزيارة السنوية لليهود بكنيس الغريبة بجزيرة جربة التونسية لرويترز (الجمعة 19-4-2024) إن اللجنة المنظمة ألغت الاحتفال السنوي بسبب الحرب في غزة وأبقت على طقوس دينية محدودة.

وأضاف الطرابلسي أن الزيارة السنوية ستقتصر هذا العام على طقوس محدودة داخل المعبد فقط، متوقعا قدوم عدد قليل للغاية من الزوار من فرنسا ربما بسبب الوضع المتوتر في الشرق الأوسط.

وقال لرويترز عبر الهاتف “كيف نقيم الاحتفالات والناس تموت كل يوم؟”.

‭‭‭‭ ‬‬‬‬وجزيرة جربة وجهة سياحية جذابة وموطن لأقدم كنيس يهودي في أفريقيا، كما أن زيارة اليهود السنوية تجذب إليها الآلاف الذين يأتون من إسرائيل والعديد من الدول الأوروبية للقيام بطقوس واحتفالات دينية.

وتعيش في تونس ذات الأغلبية المسلمة واحدة من كبرى الجاليات اليهودية في شمال أفريقيا. ولكن عددهم الآن أقل من 1800 شخص.

ومن المتوقع ان تقام الزيارة السنوية هذا العام نهاية شهر مايو أيار المقبل.

وفي العادة يقيم الزوار اليهود طقوسهم داخل المعبد.

كما تجري خلال أيام الزيارة الثلاث احتفالات بمحيط المعبد يشارك فيها المئات.

وتجري الاحتفالات سنويا وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا لاي هجمات تستهدف الزوار اليهود.

وقتل العام الماضي ستة أشخاص جراء هجوم أطلق خلاله أحد عناصر الحرس الوطني النار في محيط كنيس الغريبة.

وتعرض المعبد أيضا لهجوم تبناه تنظيم القاعدة في 2002 وأودى بحياة 21 سائحا غربيا.