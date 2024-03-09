بسبب حرب غزة.. ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

أسهمت الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن، وفق تقارير أممية.

وكشف تقرير صادر عن البنك الدولي، عن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 3% في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك للشهر السابع على التوالي.

وقال التقرير، الذي صدر مؤخراً، حول تضخم أسعار الغذاء، إن الحكومة الأردنية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال إنشاء أول بنك وطني للبذور، وتوسيع قدرات تخزين المواد الغذائية إلى 400 ألف طن، ورقمنة العمليات في ميناء العقبة، ما يعزز قدرات المملكة اللوجستية والأمن الغذائي.

وتسببت حرب غزة بتداعيات اقتصادية على دول المنطقة، ومن بينها الأردن.

وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قد ذكر في فبراير/ شباط الماضي أن “مؤشرات وأرقام الاقتصاد الاردني، كانت في مجملها إيجابية حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي”.

وقال رئيس الوزراء خلال خلال افتتاح لقاء تفاعلي حول “رؤية التحديث الاقتصادي.. بين عامين”: “بكل أسف، شهدنا خلال الربع الأخير عدوانًا غاشمًا على أهلنا في قطاع غزة؛ والذي ما يزال مستمرًّا حتى الآن، وما تبعه من تطورات في البحر الأحمر وباب المندب؛ ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني، وعلى قطاعات حيوية من بينها النقل وسلاسل التوريد، والسياحة، والنمو الاقتصادي”.

ومطلع شهر آذار/مارس الجاري، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أمام مجلس الوزراء، إنه تبين من خلال رصد متوسط أسعار 90 سلعة أساسية في المملكة، أن الأسواق شهدت استقرار أسعار 55 سلعة أساسية، وانخفاض أسعار 15 سلعة أخرى، في حين ارتفعت أسعار 20 سلعة، بحسب الوكالة الرسمية “بترا”.

بدورها، أفادت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن معدل التضخم في الأردن خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي ارتفع بنسبة 1.95%، مقارنة مع ذات الشهر من العام 2023.

وكانت أسعار الأغذية في الأردن قد ارتفعت بنسب: 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، 1.7% في تشرين الأول/أكتوبر، 1.3% في أيلول/سبتمبر، 0.6% في تموز/يوليو، 1.2% في آب/أغسطس و1.9% بنهاية أيار/مايو، وفق التقرير.