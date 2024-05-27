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بسبب حرب غزة.. مهاجمة فرعين لكنتاكي في بغداد

منذ 22 دقيقة
مطاعم كنتاكي

مطاعم كنتاكي

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قالت وزارة الداخلية ومصادر من الشرطة الاثنين إن فرعين لسلسلة مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن تعرضا لهجوم في بغداد خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية مما أدى إلى وقوع أضرار لكن لم تقع إصابات، وإن قوات الأمن العراقية اعتقلت بعض الأشخاص المشتبه بهم.

وقالت مصادر الشرطة إن التحقيقات الأولية أظهرت أن المطاعم استُهدفت بسبب ما ينظر إليه على أنه دعم من العلامات التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها لإسرائيل وسط أزمة الحرب في قطاع غزة.

وقالت مصادر الشرطة إن الهجوم الأول وقع في وقت مبكر من أمس الأحد 26\5\2024 حين ألقى رجلان يستقلان دراجة نارية قنبلة بدائية الصنع على أحد أفرع سلسلة المطاعم الأمريكية للدجاج المقلي في شارع فلسطين بشرق بغداد مما تسبب في أضرار طفيفة.

وتعرض الاثنين فرع آخر لدجاج كنتاكي في بغداد ومطعم ثان على الطراز الأمريكي لهجوم من مجموعة من الرجال الملثمين الذين اقتحموا المطعمين واستخدموا العصي لتحطيم الزجاج وتدمير الأثاث.

وقالت مصادر الشرطة إن المهاجمين فروا قبل وصول قوات الأمن.

ولم تعلق كنتاكي فرايد تشيكن على الفور على الهجمات.

ولم توضح وزارة الداخلية الدوافع وراء الهجمات وقالت إن قائد الشرطة وأفراد شرطة مسؤولين عن المناطق التي وقعت فيها الهجمات يخضعون لإجراءات عقابية.

وتضررت العلامات التجارية الغربية من المقاطعة وأشكال أخرى من الاحتجاج خلال حملة شعبية عفوية إلى حد كبير ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وتعكس هذه الإجراءات موجة من الغضب إزاء العملية العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة أكثر من 35 ألف شخص في غزة، وفقا للسلطات الصحية هناك، وتسببت في أزمة إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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