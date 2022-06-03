الخميس 12 صفر 1444 ﻫ - 8 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسبب دعم المثلية.. الخارجية الكويتية تستدعي مسؤولاً بالسفارة الأمريكية

3 - يونيو - 2022
الخارجية الكويتية

الخارجية الكويتية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها استدعت يوم الخميس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة على خلفية منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم “المثلية”.

وذكر البيان أن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما تم نشره، وتدعو فيه السفارة إلى “عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، غردت السفارة الأمريكية في الكويت قائلة “دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون”.

والمثلية محظورة بحكم القانون في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومنها الكويت.

كانت السفارة الأمريكية في السعودية قد نشرت في أول يونيو حزيران تغريدة تدعم مجتمع المثليين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ملايين الأوكرانيين نزحوا مع أطفالهم بسبب الحرب
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
مأساة جديدة.. تحذير أممي من عمليات نقل قسرية لأطفال أوكرانيين إلى روسيا
الأمم المتحدة وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأمم المتحدة وموسكو تناقشان صادرات الحبوب والأسمدة الروسية
البيت الأبيض
البيت الأبيض يحذر من تقويض اتفاق أيرلندا الشمالية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-35"
تطور خطير.. مقاتلات "إف-35" إسرائيلية تخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة
مسبح
اغتصاب ابنة الـ 10 سنوات داخل مسبح في بيروت
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل