بسبب دعم المثلية.. الخارجية الكويتية تستدعي مسؤولاً بالسفارة الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنها استدعت يوم الخميس القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة على خلفية منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم “المثلية”.

وذكر البيان أن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما تم نشره، وتدعو فيه السفارة إلى “عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، غردت السفارة الأمريكية في الكويت قائلة “دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون”.

والمثلية محظورة بحكم القانون في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة ومنها الكويت.

كانت السفارة الأمريكية في السعودية قد نشرت في أول يونيو حزيران تغريدة تدعم مجتمع المثليين.