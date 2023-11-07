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بسبب دعمه لإسرائيل.. نيجيريا تلغي زيارة رئيس وزراء التشيك

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - نوفمبر - 2023 12:37 صباحًا
رئيس وزراء التشيك

رئيس وزراء التشيك

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اتخذت الحكومة النيجرية خطوة ضد التشيك للتعبير عن رفض موقفها الداعم للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، التي توصف بأنها “إبادة جماعية”.

وذكرت وسائل إعلام أن أبوجا أخبرت رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأنها ألغت زيارته التي كان من المقرر أن يقوم بها إلى نيجيريا.

ولفتت إلى أن إلغاء الزيارة جاء ردا على رفض التشيك لمشروع القرار الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، الذي تم مناقشته في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.

يذكر أن الزيارة كانت جزءا من جولة إفريقية يقوم بها رئيس وزراء التشيك شملت دولا أخرى بينها الكاميرون.

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