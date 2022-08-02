الثلاثاء 4 محرم 1444 ﻫ - 2 أغسطس 2022 |
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بسبب زيارة بيلوسي.. الصين تبدأ "عمليات عسكرية محددة الهدف"

منذ 39 دقيقة
الجيش الصيني

الجيش الصيني

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قالت وزارة الدفاع الصينية الثلاثاء إن الجيش الصيني وٌضع في حالة تأهب قصوى وسيبدأ “عمليات عسكرية محددة الهدف” ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وعلى نحو منفصل، قالت القيادة الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إنها ستجري عمليات عسكرية مشتركة بالقرب من تايوان مساء الثلاثاء.

وقالت القيادة الشرقية إن التدريبات ستشمل مناورات جوية وبحرية مشتركة إلى الشمال والجنوب الغربي والجنوب الشرقي من تايوان، وإطلاق ذخيرة حية بعيدة المدى في مضيق تايوان، وتجارب على إطلاق صواريخ في البحر إلى الشرق من تايوان.

ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل عن العمليات العسكرية محددة الهدف، أو ما إذا كانت منفصلة عن التدريبات التي أعلنت عنها القيادة الشرقية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت سابق اليوم الثلاثاء إن الجيش الصيني سيجري تدريبات بالذخيرة الحية وتدريبات أخرى حول تايوان في الفترة من 4-7 أغسطس آب.

    المصدر :
  • رويترز

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