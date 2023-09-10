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بسبب شظايا طائرة مسيرة.. رومانيا تستدعي القائم بالأعمال الروسي

منذ 46 دقيقة
خريطة رومانيا

خريطة رومانيا

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قالت وكالة الأنباء الرومانية (أجربرس) عبر موقعها الإلكتروني الأحد إن وزارة الخارجية الرومانية استدعت القائم بالأعمال الروسي بعد اكتشاف شظايا جديدة من طائرة مسيرة مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي موجودة على الأراضي الرومانية.

وفي آخر التطورات قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت ثماني طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قرب شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 9\9\2023.

ولم توضح الوزارة في بيان عبر تطبيق تيليغرام ما إذا كانت هناك أي أضرار أو إصابات.

ولم يصدر أي تعليق بعد من أوكرانيا بشأن تلك الهجمات.

هذا وفي ساعة متأخرة من يوم السبت 9\9\2023 قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة‭ ‬خلال الليل فوق منطقة كييف.

وأضافت الإدارة العسكرية عبر تطبيق تيليغرام أن “قوات الدفاع الجوي تتعامل مع أهداف”.

    المصدر :
  • رويترز

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