الأثنين 15 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 30 أكتوبر 2023 |
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بسبب طائرة إسرائيلية.. روسيا تعتقل العشرات بعد اقتحام مطار في داغستان

منذ 11 دقيقة
المئات في داغستان يقتحمون المطار بسبب طائرة إسرائيلية

المئات في داغستان يقتحمون المطار بسبب طائرة إسرائيلية

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ألقت السلطات الروسية القبض على 60 شخصًا بعدما اقتحم المئات مطارًا في منطقة داغستان، ذات الأغلبية المسلمة، أمس الأحد، وفق ما أعلنت وكالة الإعلام الروسية اليوم.

وأضافت الوكالة أنه تم التعرف على هوية 150 من أبرز المحتجين، مضيفة أنّ تسعة من أفراد الشرطة أصيبوا في الواقعة، اثنان منهم يعالجان في المستشفى.

يشار إلى أنّ محتجين اقتحموا المطار أمس الأحد، أثناء وصول طائرة قادمة من “إسرائيل”، الأمر الذي اضطر قوات الأمن إلى إغلاق المطار وتغيير مسار الرحلات الجوية أثناء إبعاد المحتجين.

وأبعدت قوات الأمن التابعة لوكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) المجموعة بحلول الساعة 10:20 مساء بتوقيت موسكو (19:20 بتوقيت غرينتش). وقالت قوات الأمن لرويترز إن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة “في مكان آمن”.

وأشارت وكالة النقل الجوي، إلى أنّ المطار سيظل مغلقًا حتى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني، وأمرت لجنة التحقيقات الروسية بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.

بدورها، حثت “إسرائيل” السلطات الروسية على حماية الإسرائيليين واليهود في المناطق الواقعة تحت ولايتها في أعقاب تلك التقارير.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن السفير الإسرائيلي لدى موسكو يعمل مع السلطات الروسية لضمان سلامة الإسرائيليين واليهود. وأضاف البيان أنّ “دولة إسرائيل تنظر إلى المحاولات التي تستهدف إيذاء المواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان على أنها أمر خطير”.

    المصدر :
  • رويترز

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