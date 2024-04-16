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بسبب عاصفة شديدة.. توقف العمليات في مطار دبي الدولي

منذ 44 دقيقة
مطار دبي

مطار دبي

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أعلنت مطارات دبي توقف العمليات في مطار دبي الدولي مؤقتا لمدة 25 دقيقة بسبب عاصفة شديدة.

وطالبت مؤسسة مطارات دبي في بيان لها المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران.

وجاء في البيان “بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى”.

وقالت المؤسسة في حسابها على منصة “إكس”، إنه بسبب الظروف الجوية، نواجه حالياً بعض التأخير في الرحلات القادمة والمغادرة. وعليه، تم إلغاء تسع رحلات مغادرة وثماني رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل ثلاث رحلات إلى مطارات أخرى.

وأضافت: “نحث المسافرين على التحقق من حالة الرحلة مع شركات الطيران”.

وتابعت: “‏إذا كنت مسافراً من مطار دبي الدولي اليوم، يرجى تخصيص وقت إضافي للوصول إلى المطار واستخدام مترو دبي”، مشيرة إلى أنه تم تمديد ساعات عمل المترو حتى الساعة 3 صباحاً.

    المصدر :
  • رويترز

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