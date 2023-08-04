بسبب عطلة عائلية.. انتقادات حادة تطال رئيس الوزراء الإسباني

أثارت عطلة عائلية غير معلنة يقضيها القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني في المغرب، انتقادات من الخصوم في اليمين والحلفاء في اليسار في ذروة مأزق سياسي في الداخل وفي غمرة توتر العلاقات مع الجار الجنوبي لإسبانيا.

وهذه العطلة هي الأولى التي يقضيها بيدرو سانشيز في الخارج منذ أن تولى منصبه في 2018 وهي حدث نادر بالنسبة لأي رئيس وزراء لواحدة من أفضل الوجهات السياحية في أوروبا. وقال مكتبه إنها عطلة خاصة للغاية ودفع سانشيز كلفتها بالكامل.

وتأتي الرحلة في وقت تواجه فيه إسبانيا إما إعادة انتخابات أو شهورا من الصراع بين أطراف سياسية متنازعة ومنقسمة حول تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات عامة غير حاسمة.

وعلاقات إسبانيا الدبلوماسية بالمغرب شائكة في قضايا من بينها الهجرة والمجال الجوي والمياه الإقليمية والجمارك والحدود البرية.

وهدأت التوترات قليلا بعد أن غيرت مدريد العام الماضي سياستها جذريا تجاه النزاع في الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة يعتبرها المغرب جزءا من أراضيه لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تسعى إلى إقامة دولة فيها. وقالت مدريد إنها تعتبر مقترح الرباط للحكم الذاتي في الصحراء الغربية “جادا وموثوقا به وواقعيا”.

وأثارت هذه الخطوة غضب حزب بوديموس، الشريك اليساري الأصغر في الائتلاف الاشتراكي بقيادة سانشيز. ويدعم بوديموس جبهة البوليساريو وانتقد بشدة ما وصفه بالتحول الكامل غير المسوغ للحكومة الإسبانية.

وقالت إيدويا بيانويبا، المتحدثة باسم الشؤون الخارجية لبوديموس، إن أحدث رحلة تدل على إشكالية سياسة سانشيز تجاه المغرب.

واضافت بيانويبا في تغريدة على منصة إكس، تويتر سابقا، إن “سانشيز يواصل إظهار تهاونه تجاه المغرب يوما بعد يوم، بينما يواصل المغرب انتهاك الحقوق الأساسية دون عقاب”.

وانتقد الحزب الشعبي المعارض الرحلة ووصفها ميجيل تيادو، المسؤول في الحزب في مقابلة مع راديو أوندا سيرو، بأنها “استفزاز واضح” نابع من “غطرسة” سانشيز. وكان الحزب قد دعا سانشيز لأن يكون أكثر شفافية فيما يتعلق بعلاقاته بالمغرب.

وكتب حزب فوكس اليميني المتطرف على حسابه في إكس يقول “يحب سانشيز فيما يبدو المغرب أكثر من إسبانيا”. واتهمه “بفتح الأبواب” للهجرة غير الشرعية وتقديم مساعدات للمزارعين المغاربة في غمرة جفاف في إسبانيا.

وكانت وسائل الإعلام المغربية هي أول من نشر نبأ الزيارة ورحبت باختيار سانشيز المملكة لقضاء العطلة. وقال موقع لو 360​​الإخباري المغربي إن الزيارة “بمثابة رسالة صداقة تجاه المغرب” وأشار إلى دعم مدريد لموقف الرباط تجاه الصحراء الغربية.

وأشاد الموقع بتقارب سانشيز مع المغرب “بينما تنتقده العديد من الدوائر السياسية الإسبانية على ذلك”.