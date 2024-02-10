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بسبب عفو رئاسي.. رئيسة دولة المجر تعلن استقالتها

منذ 34 دقيقة
رئيسة المجر كاتالين نوفاك

رئيسة المجر كاتالين نوفاك

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قدمت رئيسة المجر كاتالين نوفاك، اليوم (السبت 10 فبراير/شباط 2024)، استقالتها عقب احتجاجات على منح عفو لمتهم أدين في قضية تتعلق باستغلال طفل جنسياً.

وأعلنت نوفاك، في خطاب تلفزيوني، أنها ستستقيل من منصبها رئيسة للمجر الذي تشغله منذ عام 2022، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

وجاء قرارها بعد أكثر من أسبوع من احتجاجات شعبية عقب الكشف عن منحها عفواً رئاسياً، في أبريل (نيسان) 2023، لرجل أدين بسلسلة من جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال في دار رعاية تديرها الدولة.

وقالت نوفاك: «لقد منحت عفواً رئاسياً تسبب في ذهول وقلق لعدد كبير من الناس»، وتابعت: «لقد أخطأت».

    المصدر :
  • وكالات

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