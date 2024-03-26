بسبب علاقات مزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية.. تركيا تقبض على 147 شخصا

ألقت السلطات الأمنية التركية القبض على 147 شخصا اليوم الثلاثاء 26 آذار/مارس الجاري، بسبب علاقات مزعومة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا اليوم الثلاثاء إن السلطات قبضت على 147 شخصا للاشتباه في صلاتهم بتنظيم الدولة الإسلامية في عمليات على مستوى البلاد.

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة إكس أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه بهم في عمليات متزامنة في 30 إقليما.

وأضاف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أنه تبين أن المشتبه بهم كانوا ينشطون داخل تنظيم الدولة الإسلامية وانخرطوا في صراع مسلح ضمن التنظيم وساعدوا في تمويله.