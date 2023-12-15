بسبب علم إسرائيل.. مدرس أمريكي يهدد تلميذة مسلمة بقطع رأسها!

أعلنت الشرطة الأمريكية القبض على مدرس يهودي أمريكي يدعى بنجامين ريس (51 عاما) بسبب قيامه بتهديد طالبة مسلمة تبلغ من العمر 13 عاما بقطع رأسها بعدما أعربت عن انزعاجها من العَلم الإسرائيلي الذي أحضره إلى الفصل.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن تقرير الحادث الصادر عن السلطات كشف أن التهديد وقع في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأن المعلم وجه الشتائم أيضا إلى 3 طالبات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إطلاق سراح المعلم بكفالة قدرها 7 آلاف و500 دولار.

وكان مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) قد أكد أنه رصد زيادة كبيرة في الحوادث المدفوعة بمعاداة الإسلام (الإسلاموفوبيا) بالولايات المتحدة، منذ بدء معركة طوفان الأقصى والحرب على غزة.

وأضاف المجلس، أنه تلقى 774 شكوى بشأن حوادث مدفوعة بالإسلاموفوبيا والتحيز ضد الفلسطينيين والعرب، داخل الولايات المتحدة في الفترة بين 7 و24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط.

وتابع “كير”، أن هذا هو أعلى معدل منذ 2015، موضحا أن هذا الرقم يعادل 3 أضعاف متوسط عدد الشكاوى تقريبا مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.