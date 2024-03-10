بسبب عملات معدنية.. رحلة جوية في الصين تتأخر 4 ساعات

تأخرت رحلة جوية في الصين لأكثر من 4 ساعات، بعد أن ألقى أحد الركاب عملات معدنية في محرك الطائرة، بحسب وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وكان من المقرر أن تقلع الرحلة CZ8805 التابعة لخطوط جنوب الصين الجوية من مدينة سانيا الجنوبية إلى بكين في الساعة الـ10 صباحًا تقريبًا بالتوقيت المحلي في الـ6 من مارس/آذار، لكنها لم تغادر حتى حوالي الساعة 2:16 ظهرًا بالتوقيت المحلي، بحسب ما أظهرته مواقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24 وFlight Aware.

وفي مقطع فيديو شاركته العديد من وسائل الإعلام الحكومية، يمكن رؤية أحد مضيفي الطيران أثناء استجواب راكب يُعتَقَد أنّه ألقى العملات المعدنية، وسؤاله عن عدد العملات المعدنية التي ألقاها في المحرك.

ويمكن سماع الراكب، الذي لم تُكشف هويته في الفيديو أو من قِبَل وسائل الإعلام الحكومية، أمام الكاميرا وهو يقول: “3 إلى 5” عملات معدنية.

وبعد ذلك، قامت شرطة المطار بأخذ الراكب، الذي زُعم أنّه ألقى العملات المعدنية، بعيدًا، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن خطوط جنوب الصين الجوية.

وأفادت شركة الطيران أنّه تم العثور على عملات معدنية أثناء عمليات التفتيش الأمنية، لكنها لم تحدد عدد العملات التي عُثِر عليها.

وقالت خدمة العملاء في شركة الطيران لوسائل الإعلام الرسمية: “أجرى موظفو صيانة الطائرات فحصًا شاملاً للسلامة وقرروا أنّه لا توجد مشاكل تتعلق بالسلامة قبل الإقلاع”.

وأصدرت خطوط جنوب الصين الجوية تحذيرًا من “السلوكيات غير المتحضرة” عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي الصينية “ويبو”، الأربعاء، مؤكدةً أنّ “رمي العملات المعدنية على الطائرة يشكل تهديدًا لسلامة الطيران، وسيؤدي إلى مستويات مختلفة من العقاب”.

ولكن لم يُشر المنشور إلى الحادث بشكلٍ مباشر.

وفي السنوات الأخيرة في الصين، وقعت حوادث مماثلة لأشخاص قاموا بإلقاء العملات المعدنية على الطائرات من أجل “حسن الحظ” على ما يبدو.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأخرت رحلة لشركة طيران جنوب الصين في قوانغتشو بعد أن شُوهد أحد الركاب وهو يقوم بإلقاء العملات المعدنية نحو الطائرة.

وفي عام 2021، أُلغيت رحلة جوية تابعة لخطوط طيران “دي إكس” الجوية بين ويفانغ وهايكو عند اكتشاف عدة عملات معدنية ملفوفة بورق أحمر على الأرض.

وفي عام 2017، ألقى راكب مسن عملات معدنية على طائرة تابعة لخطوط جنوب الصين الجوية أثناء الصعود على متنها في مطار شنغهاي بودونغ الدولي، مدعيًا أنّها كانت بمثابة “صلاة من أجل رحلةٍ آمنة”.