بسبب غزة.. أصوات احتجاجية تُزعج حملة بايدن الانتخابية في 7 ولايات أمريكية

نسبة 90% من أصوات الناخبين الديمقراطيين في "مينيسوتا" اختارت "غير ملتزم" ضد بايدن

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات ترشيح الحزب الديمقراطي بجميع الولايات تقريبا أمس الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024، لكن تصويتاً احتجاجيا لا يستهان به في مينيسوتا، و6 ولايات أخرى، بسبب دعمه لإسرائيل أثار مرة أخرى تساؤلات مزعجة للحملة الانتخابية للرئيس.

فمع فرز ما يقرب من 90 بالمئة من الأصوات المتوقعة في مينيسوتا، وضع 19 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المشاركين علامة “غير ملتزم” أمام الاختيار لإظهار معارضتهم لدعم بايدن للهجمات الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وظهر اختيار “غير ملتزم” أيضا على بطاقات الاقتراع في انتخابات ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة في ست ولايات أخرى في يوم (الثلاثاء الكبير)، وهي ولايات ألاباما وكولورادو وأيوا وماساتشوستس ونورث كارولاينا وتنيسي.

وتراوح دعم بايدن في تلك الولايات بين 3.9 في أيوا و12.7 في نورث كارولاينا بالمئة مع فرز أكثر من 85 بالمئة من الأصوات في هذه الولايات، بحسب شركة إديسون ريسيرش.

وسجل أكثر من 100 ألف شخص، أو 13 بالمئة من إجمالي الناخبين، احتجاجهم بشكل مماثل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيجان الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في حملة بايدن، لم يرغب في كشف هويته، إن بايدن استمع إلى صوت الناخبين المشاركين في حملات “غير ملتزم”.