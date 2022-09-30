بسبب قرار التعبئة.. النرويج تعتزم تشديد الرقابة على الحدود مع روسيا

طوابير من السيارات على إحدى النقاط الحدودية بين فنلندا وروسيا

شهدت المعابر الحدودية لروسيا طوابير طويلة من السيارات تقل رجالًا وشبابًا يلجأون الى الدول المجاورة، هربًا من قرار التعبئة الجزئية في البلاد والذي يفرض عليهم المشاركة في الخطوط الأمامية للحرب الأوكرانية.

في هذا الإطار، أفادت وزارة العدل والأمن العام في النرويج بأن أوسلو ستشدّد الرقابة على حدودها مع روسيا، بعد قرار التعبئة الجزئية الذي أعلنه الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.

وتحسّبًا لقيام روسيا بحظر مغادرة مواطنيها البلاد، تستعد النرويج لزيادة محتملة في المعابر الحدودية غير القانونية.

وقالت الوزارة النرويجية إن مروحية تابعة للشرطة ستتمركز في المنطقة بهدف مراقبتها بدءًا من يوم الجمعة.

وتشترك النرويج في حدود بطول 198 كيلومترًا مع روسيا، في أقصى شمال البلاد، ولا يوجد سوى معبر حدودي رسمي واحد بين الدولتين في ستورسكوخ.

وكانت النرويج قد فرضت في أيار الماضي مزيدًا من القيود على دخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

وقالت وزيرة العدل النرويجية “إيملي إنجر ميهل”: “سنغلق الحدود سريعًا، حال الضرورة”.