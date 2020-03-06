سيدتان ترتديان كمامات في العاصمة الإيرانية طهران للوقاية من كورونا
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بسبب كورونا.. البحرين تبدأ إجلاء مواطنيها من إيران

أعلنت السلطات البحرينية، الجمعة، أنها ستنقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين في إيران، الثلاثاء المقبل، وسط تفشي فيروس كورونا.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية: “نقل أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران الثلاثاء المقبل”، مضيفا أنه “منذ إعلان خطة الإجلاء والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين في إيران وأهاليهم”.

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وأضاف المانع “جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ونقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج، وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية”.

وإيران بؤرة تفشي للفيروس في الشرق الأوسط، وقد سجلت 107 حالات وفاة بسبب الفيروس، لتأتي بعد إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة قبل شهرين.

وتضم إيران عددا من المزارات المقدسة لدى الشيعة.

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