أخبار العالم

بسبب “كورونا”..الكويت تغلق المجمعات التجارية ومراكز التسوق

قررت الكويت، السبت، إغلاق جميع المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء مراكز التسويق الخاصة بالمواد التموينية.

وفي إطار الحد من تفشي فيروس كورونا اتخذ مجلس الوزراء الكويتي حزمة من القرارات تهدف إلى الحد من التجمعات قدر الإمكان، وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم فقد تقرر إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق، باستثناء مراكز التسوق الخاصة بالمواد التموينية، كذلك إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال وإغلاق كافة الصالونات النسائية والرجالية.

إلى ذلك أوصى مجلس الوزراء بالالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر في طوابير الانتظار.

المزيد من الأخبار

الناقلة “صافر” قنبلة عائمة تنذر بأكبر كارثة…

للوقاية من كورونا.. فحص حرارة زوار ترامب

من جانبه، قال وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح: “نرجو الابتعاد عن الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تؤثر على نجاح إجراءات مكافحته”.

وأضاف “نهيب بمواطنينا وقف التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

نائبة إيرانية: عدم فرض “حجر صحي” على مدينة قم أدى لانتشار كورونا

أخبار العالم

الصحة العالمية: 11 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أخبار العالم

المغرب .. مليار دولار لمواجهة “كورونا”

أخبار العالم

ولي العهد السعودي: مجموعة الـ20 ستعمل على مكافحة فيروس كورونا