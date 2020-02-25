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بسبب كورونا ..مطار دبي يعلن تعليق الرحلات مع إيران

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قال متحدث باسم مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء، إن المطار علق كل الرحلات الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر باستثناء العاصمة طهران.

ويأتي القرار في وقت قالت وسائل إعلام إن إيرانيين مصابين بفيروس كورونا المستجد توفيا، ليرتفع عدد الضحايا بسببه هناك إلى 14 شخصا.

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واضاف المتحدث: ”سيحصل جميع المسافرين الذين يصلون على متن رحلات مباشرة من طهران على فحص حراري في المطار من قبل هيئة الصحة بدبي وفريق المركز الطبي بالمطار“.

وتابع المتحدث: ”يرجى من العملاء المتأثرين بالتعليق الاتصال بشركات الطيران الخاصة بهم مباشرة للحصول على تفاصيل حول تغيير حجوزاتهم“.

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