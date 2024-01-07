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بسبب مبيعات أسلحة لتايوان.. الصين "تُعاقب" خمس شركات أميركيّة

منذ 40 دقيقة
الصين والولايات المتحدة

الصين والولايات المتحدة

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أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الأحد، أنّ بكين ستفرض عقوبات على خمس شركات أميركية للصناعات العسكرية، ردًا على مبيعات أسلحة لتايوان.

وأضاف المتحدث أن الشركات الخمس هي بي.إيه.إي سيستمز لاند اند أرمامنتس وألاينت تيكسيستمز أوبريشنز وأيروفيرونمنت وفياسات وداتا لينك سولوشنس.

تأتي العقوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان في 13 يناير/ كانون الثاني التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

كانت وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت في الشهر الماضي، على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان، لمساعدتها في صيانة نظم معلوماتها التكتيكية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان إنّ مبيعات الأسلحة في الآونة الأخيرة “تقوّض بشدة سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر بشدة بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

وأضاف أن الصين ستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

ولم ترد السفارة الأميركية في بكين حتى الآن على طلب للتعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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