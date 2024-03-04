بسبب محادثة ضباط.. الخارجية الروسية تستدعي السفير الألماني

استدعت الخارجية الروسية اليوم الاثنين السفير الألماني بحس وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه بعد أن نشرت وسائل إعلام روسية تسجيلا صوتيا لاجتماع لمسؤولين عسكريين ألمان كبار.

وفي التسجيل المزعوم، سُمع عسكريون ألمان وهم يناقشون إرسال أسلحة لأوكرانيا وضربة محتملة من جانب كييف على جسر في شبه جزيرة القرم، مما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتفسير.

وصرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، بأن نشر روسيا لمحادثة داخلية بين ضباط سلاح الجو الألماني “هجوم هجين لنشر المعلومات المضللة”.

وقال بيستوريوس في برلين، أمس الأحد، إن هذه الحادثة “جزء من حرب المعلومات التي يشنها (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، فالمسألة تتعلق بالانقسام، وتتعلق بتقويض وحدتنا، وعليه، يجب أن نتصرف بطريقة متعقلة على نحو خاص لكن ليس بطريقة أقل حزما”.

ونشرت وسائل إعلام روسية يوم الجمعة تسجيلا مدته 38 دقيقة لمكالمة سُمع فيها ضباط ألمان يتحدثون عن أسلحة لأوكرانيا وضربة قد تشنها كييف على جسر في شبه جزيرة القرم مما دفع المسؤولين الروس إلى المطالبة بتوضيح.

ووصفت ألمانيا التسجيل السبت بأنه عمل من أعمال التنصت على ما يبدو وقالت إنها ستحقق في الأمر.