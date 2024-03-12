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بسبب مصادرة أصولها.. الخارجية الروسية تستدعي سفير سويسرا

منذ 35 دقيقة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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استدعت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء السفيرة السويسرية بسبب موافقة البرلمان السويسري على إجراءات تسمح للحكومة بالعمل على وضع آلية لمصادرة ونقل أصول روسية لتمويل وتعويض أوكرانيا عن الخسائر التي لحقت بها.

واستدعت روسيا السفيرة كريستينا مارتي لانج للاحتجاج على المقترحات السويسرية التي أقرها البرلمان بفارق ضئيل وتسمح للحكومة السويسرية بوضع آلية لتعويض أوكرانيا عن تعرضها لهجوم غير قانوني وفقا للقانون الدولي.

وقالت وزارة الخارجية إن “روسيا تندد بشدة بهذه الخطوة التي اتخذتها السلطات السويسرية والتي تنتهك بشكل صارخ المبادئ والأعراف الأساسية للقانون الدولي بشأن حصانة الدولة”.

وأضافت “أي تعد على ممتلكات الدولة الروسية تحت ستار أي “آلية تعويضية” سيعتبر سرقة على مستوى الدولة”.

وقالت الوزارة إن روسيا سترد إذا نفذت سويسرا خطتها. ولم ترد وزارة الخارجية السويسرية على الفور على طلب للتعليق.

وقالت سويسرا العام الماضي إنها جمدت ما يقدر بنحو 7.7 مليار فرنك سويسري (8.81 مليار دولار) من الأصول المالية المملوكة للروس بموجب عقوبات تهدف إلى معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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