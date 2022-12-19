بسبب موجة عاتية.. ثلاثة قتلى وأكثر من 100 متضرّر على ساحل أفريقيّ

جرفت موجة عالية ثلاثة أشخاص في مدينة ديربان الساحلية في جنوب أفريقيا ولقوا حتفهم، ما دفع سلطات المدينة إلى إغلاق شاطئها الشمالي.

فقد أعلنت “خدمات الطوارئ الطبية” مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم مراهق، وقالت إنها “استجابت للتقارير بشأن موجة استثنائية اجتاحت مجموعة من مرتادي الشواطئ على الرصيف ما تسبب في وقوع إصابات عدة”.

كما أضافت أن 17 شخصًا على الأقل نقلوا إلى منشآت طبية مختلفة لتقلي العلاج بعد إصابتهم من جراء الموجة.

خذت وشارك أكثر من 35 حارس إنقاذ في جهود إنقاذ ما يزيد على 100 شخص تضرروا من الموجة الهائلة، وفقًا للبلدية التي ذكرت أنها أطلقت تحقيقا في الحادث.

وعادة ما تكون ديربان خلية من النشاط في موسم العطلات، وتجذب السياح المحليين والدوليين إلى شواطئها.

يتوقع أن يجذب موسم الأعياد لهذا العام، الكثير من السياح المتلهفين على العودة إلى الشواطئ بعد سنوات من الإغلاقات والإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كوفيد 19، التي أدت إلى تراجع السياحة في ديربان.