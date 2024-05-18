بسبب ناشطون مدافعون عن المناخ.. تعطل رحلات في مطار ميونيخ

قال متحدث إن مطار ميونيخ أغلق لفترة وجيزة في وقت مبكر اليوم السبت 18\5\2024 بعدما تسلل ناشطون مدافعون عن المناخ إلى أراضيه وألصقوا أنفسهم إلى أحد مدرجيه.

وأضاف المتحدث أن واحدا من مدرجي المطار مفتوح الآن، لكن سيكون هناك تأخير للرحلات.

وقع الاقتحام خلال أحد أكثر فترات السفر ازدحاما في المطار الواقع في جنوب ألمانيا.

وأظهرت سلسلة من المنشورات لناشطي جماعة (لاست جنيريشن) “الجيل الأخير” المدافعة عن المناخ على موقع إكس أعضاء بالجماعة على ما يبدو أنه مدرج طائرات أو طريق أسفلتي مع لافتات احتجاج.

وورد في منشور “ستة أشخاص يجلسون في مجموعتين في موقعين مختلفين بمطار ميونيخ”.