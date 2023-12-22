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بسبب هجمات البحر الأحمر.. هاباج لويد الألمانية تعلن رسوما إضافية على السفن

منذ 54 دقيقة
آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2023 6:46 مساءً
موانئ البحر الأحمر

موانئ مصر على البحر الأحمر

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انضمت شركة هاباج لويد الألمانية إلى منافسيها الجمعة في إعلان رسوم إضافية على البضائع التي تنقلها من وإلى الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب سلسلة من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقالت شركة الشحن إنه سيتم تطبيق “رسوم إضافية موسمية مؤقتة” على الحاويات المسافرة من آسيا وأوقيانوسيا إلى منطقة البحر الأحمر، التي تضم مصر والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن، اعتبارا من الأول من يناير\كانون الثاني وحتى إشعار آخر.

وأضافت أن الحاويات التي تسير في الاتجاه المعاكس ستطالب كذلك “برسوم تشغيلية إضافية على عودتها سالمة”.

واعتبارا من 22 يناير\كانون الثاني، سيتم تطبيق هذه الرسوم الإضافية أيضا على البضائع المسافرة من المنطقة بين الهند والشرق الأوسط إلى أمريكا الشمالية.

وتتراوح الرسوم الإضافية بين 250 دولارا إلى 1000 دولار اعتمادا على المسار وحجم الحاوية.

وقال متحدث باسم هاباج لويد لرويترز إن الرسوم الإضافية جاءت استجابة للوضع الغامض في البحر الأحمر.

وإلى جانب هاباج لويد، فرضت شركتا ميرسك وسي.إم.إيه سي.جي.إم رسوما إضافية أيضا بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن العابرة في البحر الأحمر، مما أثار مخاوف من عرقلة التجارة العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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