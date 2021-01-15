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بسبب هونغ كونغ... الولايات المتحدة توسع العقوبات ضد الصين

15 - يناير - 2021
مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن - أرشيفية

مبنى وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن - أرشيفية

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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت مؤخرا عددا من المواطنين الصينيين في قائمة العقوبات بسبب الوضع في هونغ كونغ.

وأشارت في بيان لها إلى أن “القائمة ضمت 6 أشخاص بينهم مواطنون صينيون ونائب مفوض شرطة هونغ كونغ فريدريك تشوي”.

واتخذت الولايات المتحدة مؤخرا عددا من الخطوات ضد الصين ومسؤولي الحزب الشيوعي هناك، بما في ذلك العقوبات بتهم مختلفة، شملت “قمع الأقليات، وانتهاك حقوق الإنسان، وانتهاك الحكم الذاتي لهونغ كونغ، وغيرها”.

وتنفي الصين كافة الاتهامات الموجهة لها من قبل الولايات المتحدة، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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