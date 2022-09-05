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بسبب وقف الغاز الروسي.. اليورو والاسترليني يسجّلان مستويات متدنيّة

منذ 16 دقيقة
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سجّل الدولار أعلى مستوى له منذ 20 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية الإثنين 5 أيلول، في حين كان الجنيه الاسترليني واليورو أكبر الخاسرين، بعدما أثار وقف روسيا لإمدادات الغاز عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا مخاوف بشأن أسعار الطاقة والنمو.

ولامس اليورو 0.9901 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو ما يزيد قليلا عن أدنى مستوى والذي سجّله الشهر الماضي عند 0.99005 دولار.

وبلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 1.1458 دولار، وظل قريبا من المستوى المتدني الذي وصل إليه خلال جائحة كورونا. وألغت روسيا يوم السبت موعدًا نهائيا لاستئناف ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم ، مشيرةً إلى وجود تسرب نفطي في توربين. وتزامن ذلك مع إعلان وزراء مالية مجموعة السبع وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

وبالمثل، أدّت المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تراجع الجنيه الاسترليني . وقالت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تراس”، في بداية الأسبوع، إنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وزيادة إمدادات الطاقة إذا أصبحت ، كما هو متوقع ، رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة.

وبلغ سعر الين 140.32 للدولار مواجهًا ضغوطًا بالقرب من أدنى مستوى له منذ 24 عاما. وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.4 في المئة، واقترب من أدنى مستوى له منذ سبعة أسابيع عند 0.6782 دولار.

ووصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما مرتفعًا إلى أعلى مستوى له عند 110.08.

    المصدر :
  • رويترز

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