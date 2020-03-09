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بسب كورونا .. خامنئي يلغي خطاب “رأس السنة الفارسية”

أجبر تفشي فيروس كورونا في إيران، المرشد علي خامنئي، على إلغاء الخطاب الذي كان يعتزم إلقاءه في العشرين من مارس الجاري بمدينة مشهد، بمناسبة رأس السنة الفارسية.

وقال مكتب خامنئي في بيان، الاثنين، إن “مراسم خطبة الزعيم الأعلى للثورة الإسلامية، التي تقام كل عام في اليوم الأول من العام الجديد في مزار الإمام رضا المقدس، لن تقام هذا العام ولن يسافر الزعيم الأعلى إلى مدينة مشهد المقدسة”، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بناء على توصيات من مسؤولي الصحة بتقليل السفر وحضور التجمعات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت إيران قد أعلنت، الاثنين، تسجيل 43 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 237 وفاة.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور: “أكد زملاؤنا 595 إصابة جديدة في أنحاء البلاد، بذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 7161 اعتبارا من ظهر اليوم (الاثنين)”.

وأوضح جهانبور أن معدل الإصابات الجديدة يتراجع “لكن لا يزال من المبكر تحديد” متى يمكن السيطرة على تفشي الفيروس.

وقال: “أضيف 43 شخصا للأسف إلى عدد الأشخاص الذين توفوا جراء المرض، ولذا لدينا حتى الآن 237 حالة وفاة”.

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