بسفن حربية.. روسيا تجري مناورات عسكرية مع إيران والصين

أفادت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الاثنين إن مجموعة من السفن الحربية الروسية وصلت إلى إيران لإجراء مناورات عسكرية ستشارك فيها الصين أيضا.

وذكرت الوزارة أن التدريبات ستجرى في مياه خليج عمان وهدفها الرئيسي هو أمن النشاط الاقتصادي البحري.

ويذكر أن إيران شاركت بمناورات “الإغاثة والإنقاذ” البحري مع سلطنة عمان في شمال المحيط الهندي ومضيق هرمز في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وأتى ذلك بهدف تعزيز الاستعداد القتالي، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين بشأن الأمن البحري.

وسبق لإيران وروسيا والصين تنفيذ مناورات مشتركة في 15 مارس/آذار العام الماضي 2023، تحت اسم “حزام الأمن البحري” وتواصلت 5 أيام، في ظل توترات متزايدة بين الدول الثلاث والغرب.

وكانت الدول الثلاث نفّذت في السنوات القليلة الماضية مناورات بحرية مشتركة في المحيطين الهندي والأطلسي وبحر عُمان.