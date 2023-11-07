الثلاثاء 23 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 7 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بسيارة مفخخة.. نجاة رئيس أركان الجيش اليمني من محاولة اغتيال

منذ 17 دقيقة
دخان من جراء انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت رئيس الأركان

دخان من جراء انفجار السيارة المفخخة التي استهدفت رئيس الأركان

A A A
طباعة المقال

قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية الثلاثاء، إن رئيس هيئة الأركان صغير بن عزيز تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء عودته إلى محافظة مأرب من زيارة خارجية.

وأضاف في بيان أن وزير الدفاع محسن محمد الداعري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس الأركان للاطمئنان على سلامته، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

ونقل البيان عن وزير الدفاع أن “محاولة الاغتيال الفاشلة والجبانة التي استهدفت رئيس الأركان هي محاولة لثنيه عن مواقفه الوطنية وقيادته الشجاعة لرئاسة الأركان وصلابته” في وجه حركة الحوثي.

ولم يكشف البيان تفاصيل الحادث. غير أن صحيفة “يمن الغد” نقلت عن مصادر أن بن عزيز نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة بينما أصيب 3 من مرافقيه.

وأمر وزير الدفاع اليمني، بسرعة التحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها وتتبع الجناة والقبض عليهم.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور الأسرى المحتجزين لدى حماس- إسرائيل
طوفان الأقصى
أبو عبيدة: حماس كانت على وشك الإفراج عن 12 أجنبياً لكن إسرائيل عرقلت ذلك
من اشتباكات السودان - أرشيفية
اشتباكات السودان
واس: الجيش السوداني والدعم السريع يلتزمان بتسهيل المساعدات الإنسانية
خريطة تشيلي
تشيلي.. مقتل 14 في حريق بحي لمهاجرين غير شرعيين جنوب البلاد

الأكثر قراءة

طائرة تابعة لشركة "طيران الشرق الأوسط" في مطار رفيق الحريري الدولي
حركة مطار رفيق الحريري.. تراجع القادمين 20% وزيادة المغادرين 4%
قذيفة "الياسين-105"
طوفان الأقصى
أسقطت الميركافا والنمر.. معلومات خطيرة عن قذيفة "الياسين-105" والمسافة صفر
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
طوفان الأقصى
عناصر بأجهزة أمن السلطة بالضفة يمهلون محمود عباس 24 ساعة.. إما المواجهة أو التمرد!