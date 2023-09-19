بشار الأسد سيسافر إلى الصين في أول زيارة منذ اندلاع الحرب

أفادت صحيفة الوطن السورية الثلاثاء بأن الرئيس بشار الأسد سيسافر إلى الصين فيما ستكون أول زيارة لها منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

هذا وتعيش سوريا في سلسلة من الأزمات الاقتصادية والأمنية، فيما يحاول الرئيس السوري بشار الأسد الاستمرار والبقاء في الحكم رغماً عن الجميع، وفي خطوة جديدة يحاول من خلالها تغير نظام الحكم الى ملكي جمهوري لتثبيت حكم ابنه من بعد.

وبحسب ما قالت مصادر مطلعة لصحيفة “ايلاف” إن الرئيس السوري بشار الأسد يسعى لتغيير نظام حكم بلاده إلى نظام ملكي جمهوري، ويحاول مؤخرا فحص الامور مع مختصين من بلاده، وذلك لتثبيت حكم ابنه من بعده ومنح أفراد عائلته امتيازات بموجب النظام الجديد.

وقال المسؤول السوري رفيع المستوى الذي تحدث لـ”إيلاف”، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن الأسد رأى أن الانظمة الملكية في المنطقة هي الوحيدة التي صمدت في وجه ما سمي بالربيع العربي، وهو يرى أن هذا الحل سيقدم له ولعائلته حصانة من أي تطورات مستقبلية.