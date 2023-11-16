بشار الأسد يصدر عفواً عاماً ويخفف عقوبات الإعدام

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد (الخميس 16-10-2023) مرسوما يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 16 نوفمبر تشرين الثاني مع استثناءات تشمل الجرائم التي تسببت في مقتل أشخاص وتهريب الأسلحة.

ويتضمن المرسوم تخفيف بعض الأحكام. ونص المرسوم على تخفيف عقوبة المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن لمؤبد، في حين ستخفف عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إلى لسجن لمدة 20 عاما.

مرسوم الأسد يأتي تزامناً مع إصدار قضاة التحقيق الجنائي في فرنسا مذكرة اعتقال بحقه مع ثلاثة من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في سوريا.

وبالإضافة إلى بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية ورئيس القوات المسلحة، وماهر الأسد، القائد الفعلي للفرقة الرابعة ، صدرت مذكرات اعتقال بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 في الجيش السوري، واللواء بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية، تشير أوامر الاعتقال إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

تم فتح التحقيق في فرنسا ردًا على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات أغسطس 2013، والتي قدمها في مارس 2021 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون. تم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).