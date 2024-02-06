بشروط جديدة.. الكويت تفتح باب تأشيرات الزيارة

فتحت الكويت باب الحصول على تأشيرات الزيارة بشروط جديدة، بعد توقف طويل.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فتح باب تأشيرات الزيارة من مختلف الجنسيات، بدءاً من يوم غد الأربعاء، بعد أكثر من عام ونصف العام على وقف تأشيرات الزيارة في يونيو/حزيران 2022.

وقالت الوزارة في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، إن إدارات شؤون الإقامة المختلفة، ستقوم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء باستقبال طلبات الزيارة، وذلك من خلال حجز موعد مسبق عبر منصة “متى”.

وأضافت الوزارة، أنه يمكن الحصول على سمات الدخول للزيارة العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة، ووفقاً لضوابط أوردتها بشكل مفصل.

سمة دخول زيارة عائلية

تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء، ويشترط ألّا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألّا يقل راتب العائل عن 800 دينار كويتي.

ويتطلب ذلك الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها، لإصدار الزيارة وهي كالتالي:

توفير تـذكرة سفر ذهـاب وإيـاب عـلـى الخطـوط الجويـة التابعة لشركات الطيران الوطنية الناقل الوطني.

وتعهد مكتوب بعدم المطالبة على تحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.

تعهد بالالتزام بمدة الزيارة

علاج الزائر سيكون في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.

وفي حال مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له، سوف يتم إدراج كل من الزائر والكفيل من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية، حيث يتم متابعة المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.

سمة دخول تجارية

وتصدر التأشيرة بناءً على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية، وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية، وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.

سمة دخول زيارة سياحية

للأشخاص المنتمين لعـدد 53 دولة؛ إذ تـمـنـح لـهـم سـواء مـن مـنفـذ الـدخول مباشـرة عـنـد الـوصـول لـلـبـلاد، أومـن خـلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية moi.gov.kw.

وللمقيمين بـدول مجلس التعـاون الخليجـي؛ إذ تصـرف سـمـات الـدخول للسياحة للأشخاص ذوي المهـن المحـددة بـالقرار الـوزاري رقـم 2030/2008 وتعديلاتـه، ووفقـا للضـوابط والاشتراطات المحددة بالقرار الوزاري سالف الذكر.

مـن خـلال الـفـنـادق والشركات الـتي لـديها ربـط آلـي مـع نظـام الإدارة العامة لشؤون الإقامـة وفق الاشتراطات المتبعة لذلك.

وقالت الوزارة، إن فتح الزيارة مجدداً يستهدف تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد ومراعاةً للجوانب الاجتماعية.

وأوقفت الوزارة في منتصف العام 2022 منح تأشيرات الزيارة، بهدف “إعداد آلية جديدة بلوائح تنظيمية تستهدف مصلحة العمل وتطويره”.