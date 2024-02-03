بشكل غير قانوني.. الصين: سفينة فلبينية رست على جزيرة متنازع عليها

قالت الصين السبت إن سفينة مدنية صغيرة من الفلبين “رست بشكل غير قانوني على شاطئ” جزيرة مرجانية في بحر الصين الجنوبي تطالب الدولتان بالسيادة عليها.

وذكر خفر السواحل الصيني في منشور على منصة وي تشات أن السفينة، التي رست بجزيرة مرجانية ضمن أرخبيل سبراتلي أمس الجمعة 2\2\2024، توقفت هناك لأغراض تتعلق بالإمداد.

ونشرت الفلبين عددا صغيرا من الجنود على متن سفينة تعود للحرب العالمية الثانية ومتوقفة عن العمل منذ عام 1999، لتكون موقعا يدعم مطالبها بالسيادة على منطقة سكند توماس شول المعروفة باسم أيونين في الفلبين وشعاب ريناي في الصين.

ورفضت مانيلا طلبات بكين العام الماضي بسحب السفينة بعيدا في خلاف أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين.