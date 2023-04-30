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بشكل غير متوقع.. انكماش بنشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال أبريل

منذ 49 دقيقة
علم الصين

علم الصين

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أظهرت بيانات رسمية الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل نيسان، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.

وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2، منخفضا من 51.9 في مارس\آذار، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.

وجاءت القراءة دون توقعات عند 51.4.

نما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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