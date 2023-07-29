بشكل فوري.. الاتحاد الأوروبي يقف دعم الميزانية والتعاون الأمني مع النيجر

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (السبت 29-7-2023) إن الاتحاد علق دعمه المالي وتعاونه الأمني مع النيجر بشكل فوري، وذلك بعد الانقلاب العسكري هناك.

وكان قادة انقلاب النيجر قد اعلنوا الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا للبلاد أمس الجمعة، قائلين إنهم أطاحوا بالرئيس محمد بازوم.

ودعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى إلى الإفراج عن بازوم دون شروط واستعادة النظام الديمقراطي في البلاد.

وقال بوريل في بيان “بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، تعلق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري”.

النيجر هي أحد البلدان الرئيسية التي تتلقى مساعدات من الغرب وشريك رئيسي للاتحاد الأوروبي في جهوده الرامية إلى احتواء الهجرة غير النظامية من أفريقيا جنوب الصحراء.

ويمتلك الاتحاد الأوروبي أيضا عددا قليلا من القوات في النيجر في مهمة تدريب عسكرية.

وقال الاتحاد الأوروبي على موقعه الإلكتروني إنه خصص 503 ملايين يورو (554 مليون دولار) من ميزانيته لتحسين الحوكمة والتعليم والنمو المستدام في النيجر خلال الفترة من 2021 إلى 2024.