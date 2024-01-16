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بشكل مؤقت.. إن.واي.كيه اليابانية تعلن تعليق مرور سفنها عبر البحر الأحمر

منذ 46 دقيقة
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر (أ ف ب)

البحر الأحمر (أ ف ب)

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قال متحدث باسم شركة نيبون يوسن، أكبر شركة شحن في اليابان‭‭ ‬‬قياسيا بحجم المبيعات، لرويترز إن الشركة علقت الثلاثاء مرور جميع السفن التي تشغلها عبر البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث أن الشركة، المعروفة أيضا باسم إن.واي.كيه لاين أصدرت في الوقت نفسه تعليمات لسفنها التي تُبحر بالقرب من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة بينما تدرس تغيير المسار.

وأصبحت عملاقة الشحن اليابانية أحدث من ينضم إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر بعد نصيحة من القوة البحرية المشتركة “حارس الازدهار” بتجنب المنطقة عقب الضربات الأمريكية البريطانية ضد أهداف لجماعة الحوثي في اليمن.

    المصدر :
  • رويترز

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