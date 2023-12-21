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بشكل مفاجئ.. أنغولا تعلن عزمها الانسحاب من منظمة أوبك

منذ 34 ثانية
خارطة أنغولا

خارطة أنغولا

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قال ديامانتينو أزفيدو وزير النفط في أنغولا (الخميس 21-12-2023) إن بلاده ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لأن عضويتها لا تخدم مصالحها.

وتنتج أنغولا التي انضمت إلى أوبك في 2007 نحو 1.1 مليون برميل من النفط يوميا، مقارنة مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعة بأكملها.

وفي تأكيد لتقرير سابق نشرته وكالة الانباء الانغولية (أنجوب)، قال أزفيدو للتلفزيون الحكومي إن قرار المغادرة جاء لأن عضوية أوبك لا تخدم مصالح أنجولا، لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل.

وواصلت أسعار النفط خسائرها بعد هذا النبأ إذ انخفض خام برنت بأكثر من دولار إلى 78.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1250 بتوقيت جرينتش.

ويمثل خروج أنغولا انتكاسة لأوبك وحلفائها، بينما تحاول المجموعة حث الأعضاء على خفض الإنتاج لدعم الأسعار.

    المصدر :
  • رويترز

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