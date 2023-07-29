بشكل مفاجئ.. العراق بشكل كامل بلا كهرباء!

تسبب “حادث حريق” السبت في محطة كهربائية بانقطاع الكهرباء في عموم العراق، كما أفادت وزارة الكهرباء العراقية، التي قالت إن العمل جارٍ لإعادة التيار “خلال الساعات المقبلة” وسط ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

ويعدّ ملفّ الكهرباء ملفاً حساساً في العراق، حيث يعيش سكانه البالغ عددهم 43 مليون نسمة بشكل يومي انقطاعاً متكرراً للكهرباء قد يصل إلى عشر ساعات، ويزيد الأمر سوءاً ارتفاع درجات الحرارة حتى الخمسين خلال الصيف.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: “تعرضت المنظومة الكهربائية اليوم السبت في الساعة الثانية عشرة ظهراً وأربعين دقيقة لانطفاء تام بسبب حصول حادث حريق بمحطة البكر التحويلية الثانوية بمحافظة البصرة”.

وأكّد المتحدّث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى أن الانقطاع طال “عموم العراق”.

وأوضح البيان أن الحريق أدى “إلى انفصال الخطوط الناقلة” بين وسط وجنوب البلاد و”انفصال الوحدات التوليدية بمحطات الإنتاج”.

أضاف البيان أن العمل “جارٍ وبشكل سريع… على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة والخطوط الناقلة تباعاً وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة”.

ويعود الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في العراق خصوصاً إلى التردّي في البنية التحتية الذي يعاني منه العراق بسبب عقود من النزاعات وبسبب الفساد وسوء الإدارة. وعلى الرغم من أنه بلد غني بالنفط، لكن تعتمد المحطات الكهربائية في العراق بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران التي تقطع الإمدادات مراراً ما يزيد من سوء الانقطاعات المتكررة للكهرباء.