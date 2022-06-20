بشكل مفاجئ.. كوريا الشمالية تتوقف عن استيراد منتجات مكافحة كورونا من الصين

توقفت كوريا الشمالية فجأة عن استيراد منتجات الوقاية من كوفيد-19 ومكافحته من الصين في أيار، بعد أن اشترت كمامات للوجه وأجهزة التنفس الصناعي من جارتها في الأشهر السابقة، بحسب ما أظهرت بيانات التجارة الصادرة عن بكين.

وانخفضت حالات الإصابة الجديدة اليومية بالحمى في كوريا الشمالية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، منذ أن اعترفت الدولة المنعزلة لأول مرة في منتصف أيار بأنها تكافح تفشي كوفيد-19. لكنها لم تكشف بعد عن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

ولم تستورد كوريا الشمالية أي كمامات للوجه أو أجهزة قياس الحرارة أو قفازات مطاطية أو أجهزة تنفس صناعي أو لقاحات من الصين في أيار، وفقا للبيانات الصادرة عن الجمارك الصينية اليوم الاثنين.

وفي الفترة من كانون الثاني إلى نيسان، استوردت كوريا الشمالية أكثر من 10.6 مليون كمامة للوجه، وما يقرب من 95 ألف جهاز لقياس الحرارة وألف جهاز تنفس صناعي من الصين.

وعرضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقديم المساعدة لكوريا الشمالية، بما في ذلك في توفير اللقاحات، لكن بيونغ يانغ لم تستجب.

ونظرا لأن بيونغ يانغ لم تؤكد أبدا بشكل مباشر عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، قالت منظمة الصحة العالمية في يونيو حزيران إنها تفترض أن الوضع يزداد سوءا.

وفي المجمل، تراجعت صادرات الصين إلى كوريا الشمالية بنسبة 85.2 بالمئة إلى 14.51 مليون دولار في أيار من 98.1 مليون دولار في نيسان.