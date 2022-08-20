بصفة دائمة.. المجلس العسكري في غينيا يعين قائماً بأعمال رئيس الوزراء

عين المجلس العسكري الحاكم في غينيا (السبت 20-8-2022) برنار جومو القائم بأعمال رئيس الوزراء لشغل المنصب بصفة دائمة خلفا لمحمد بيفوجي المتغيب منذ الشهر الماضي.

وكان المجلس قد عين جومو قائما بأعمال رئيس الوزراء يوم 17 يوليو تموز. وقال مسؤولون إن بيفوجي الذي عينه المجلس العسكري في المنصب بعد مرور شهر على استيلائه على السلطة في انقلاب في سبتمبر أيلول يتلقى علاجا.

وشغل جومو في السابق منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة الانتقالية. وجاء الإعلان عن تعيينه في منصب رئيس الوزراء عبر بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وواجه المجلس العسكري الحاكم احتجاجات دامية في الأسابيع القليلة الماضية بسبب اعتزامه البقاء في الحكم خلال السنوات الثلاث المقبلة ويجري مفاوضات مع جيران غينيا في غرب أفريقيا حول إمكانية تقليص فترة بقائه في السلطة.

الأربعاء الماضي سقط قتيلان في غينيا، بالرصاص في احتجاجات ضدّ المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ عام، بحسب ما أفادت مصادر محلية.

واتّهمت “الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور” التي دعت إلى هذا اليوم الاحتجاجي حرّاس رئيس المجلس العسكري الحاكم الكولونيل مامادي دومبويا بإطلاق النار على المتظاهرين أثناء مرور موكبه في ضاحية العاصمة كوناكري، ممّا أسفر عن مقتل شابين يبلغان من العمر 17 و19 عاماً.

وقالت الجبهة في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ الحرّاس أطلقوا النار على المتظاهرين أثناء مرور موكب الكولونيل دومبويا ممّا أدّى إلى مقتل كل من عمر باري، وهو تلميذ في المرحلة الثانوية يبلغ من العمر 17 عاماً وإبراهيما بالدي البالغ من العمر 19 عاماً.