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بصقوا على سفيره في إسرائيل.. رئيس بولندا يندد بالكراهية

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ندد الرئيس البولندي، أندريه دودا، بما وصفه “بالشوفينية والكراهية”، في خطاب أرسله للرئيس الإسرائيلي ونشر، الجمعة، بعد أن بصق رجل على السفير البولندي في إسرائيل قبل أيام.

وأثارت الواقعة، التي حدثت الثلاثاء في تل أبيب، إدانة لاذعة من الحكومة البولندية، في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.

وقال دودا في الخطاب الذي نشر على موقعه الإلكتروني: “تتطلب مثل هذه المواقف إدانة قوية وعقوبة صارمة”، مشيرا إلى أنه سيدين أي سلوك معاد للسامية يرتكب في بولندا.

ووجه الادعاء الإسرائيلي، الخميس، اتهامات للمشتبه به، إريك ليدرمان، بالاعتداء وتوجيه تهديدات إجرامية.

وكانت الشرطة قالت، الثلاثاء، في تل أبيب إن الرجل قرع بقوة بيده على سقف السيارة التي تقل السفير البولندي، ماريك ماجيروفسكي، ثم فتح الباب وبصق عليه مرتين.

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والعقوبة القصوى لتلك الاتهامات في إسرائيل، في حالة الإدانة، هي السجن خمس سنوات.

واعتذر ليدرمان (65 عاما) وأوضح أنه انزعج عندما أطلق السائق بوق السيارة بحدة لتنبيهه، ولم يكن يعلم أن السفير بداخلها.

وأضاف المتهم أنه جاء للسفارة للاستفسار عن دفع تعويضات لأسرته التي تضررت من المحرقة النازية، ورده الموظفون دون إفادة، وقال إن موظفا أهانه بسلوك معاد للسامية أثناء وجوده في السفارة.

ونفى السفير ماجيروفسكي استخدام أي من موظفي السفارة عبارات غير لائقة أو ارتكاب أي سلوك مخالف للقواعد.

 

المصدر: وارسو – رويترز

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